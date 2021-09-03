Проверки начаты в детдоме Севастополя после сообщений о насилии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольские чиновники и прокуроры начали проверки в государственном центре помощи детям, оставшимся без родителей, "Наш дом" после появившихся публикаций о воровстве и насилии в отношении воспитанников.

Пресс-служба правительства города со ссылкой на вице-губернатора Александра Кулагина обещает сделать выводы после всесторонней проверки.

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская уточнила, что всех детей допросят в присутствии социального работника. "Я попросила, чтобы медицинские работники показали записи на предмет ударов, синяков. Это должно быть в книге посещения медицинского пункта в обязательном порядке", - добавила она.

Прокуроры в ходе проверки намерены оценить соблюдение требований законов при организации питания и обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников, а также исполнения трудовых норм, сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники, включая руководство, выносят из детдома предназначенные для детей продукты. Также сообщалось, что детей бьют сотрудники "Нашего дома".