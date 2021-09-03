Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Новые ограничения VPN, продажи "АвтоВАЗа" и рекорд Роналду

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Курилах введут преференциальный налоговый режим на 10 лет. Им смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы, объявил на ВЭФ Владимир Путин.

- Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов за нарушение российского законодательства. В том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN.

- В России за сутки выявили более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19. В Москве зафиксировано 1 633 новых зараженных.

- В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами ("Талибан" запрещен в РФ). При этом официальных данных по поводу ситуации в неподконтрольной боевикам провинции пока не поступало. Ранее Владимир Путин в ходе ВЭФ назвал ситуацию в Афганистане катастрофической, отметив, что результат американской кампании в стране оказался нулевым.

- Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе рухнули на 32,1%. Снижение произошло из-за корпоративного отпуска и простоев на фоне дефицита чипов.

- Выплаты военным и пенсионерам силовых структур произведут на следующей неделе. Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили уже более 30 млн российских пенсионеров.

- Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса. Португальский футболист отмечен за результативность в матчах за национальную команду.