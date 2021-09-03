В России за сутки выявили более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 856 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 799 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 185 611.

Поправились и выписаны за весь период 6,236 млн пациентов, в том числе 18 690 за минувшие сутки.

Новые эпизоды коронавируса регистрировались в 85 регионах страны. В Москве выявлено 1 633 новых случаев COVID-19, 1 556 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге - 1 437 новых заболевших за сутки, в Московской области - 681.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 975 174 случая.