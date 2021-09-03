Суточная COVID-заболеваемость в Москве снизилась после двух дней роста

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, суточная заболеваемость в столице снизилась после двух дней роста, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба на пятницу, за последние сутки в Москве выявили 1 633 больных COVID-19. Накануне, 2 сентября, сообщалось о 1 864 случаях инфицирования, 1 сентября было выявлено 1229 заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 50 человек. С начала пандемии скончались 27 593 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 556 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 451 886 человек.

Накануне сообщалось о 1 686 выписанных и 51 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 сентября составляет 1 572 264.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.