В Петербурге произошел пожар на двух складах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Склады горят в Санкт-Петербурге на площади 2 тыс. кв. метров, спасатели наращивают силы для тушения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В 06:24 поступило сообщение о пожаре в Санкт-Петербурге по ул. Кубинская 76 (промзона). Происходит возгорание двух складов на общей площади порядка 2тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности. В МЧС добавили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлечено более 40 человек и порядка 10 единиц техники