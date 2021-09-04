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Пожар на складах в Петербурге локализовали на 2 тыс. кв. метров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на складах в Санкт-Петербурге локализован на площади 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В 07:43 (мск) пожар локализован на площади 2 тыс. кв.м. Угроза распространения снята", - говорится в сообщении.

На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Привлечено более 70 человек и 17 единиц техники, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на площади 2 тыс. кв. м. горят два склада, пожару был присвоен второй номер сложности.

Санкт-Петербург

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