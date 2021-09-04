В оренбургском Медногорске ликвидировали природный пожар

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в Медногорском городском округе Оренбургской области, где накануне огонь от вспыхнувшей сухой травы перекинулся на несколько построек, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС РФ в субботу.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требовалась", - следует из сообщения.

К ликвидации возгорания привлечены 155 человек и 47 единиц техники.

Пресс-служба правительства Оренбургской области отмечает, что обстановка с пожарами на территории региона стабилизируется, "чему способствует в том числе начавшийся дождь".

Как сообщалось, природный пожар на окраине Медногорска возник 3 сентября: загорелась сухая трава по фронту 6 км, затем огонь перекинулся на постройки. Огнем были повреждены один жилой дом, одно строящееся здание и хозяйственные постройки. Тушение осложнял сильный ветер. В связи с пожаром в городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.