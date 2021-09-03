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Природный пожар перебросился на жилье на окраине Медногорска

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На окраине Медногорского городского округа огонь от горящей сухой травы перебросился на жилье и хозяйственные постройки, пожар тушат, сообщили в управлении МЧС Оренбургской области.

В округе введен режим ЧС муниципального характера.

По данным МЧС, погибших и пострадавших от пожара нет, эвакуация пока не требуется. Обгорел предположительно заброшенный жилой дом, один строящийся дом и несколько хозяйственных построек.

Ранее в пятницу на окраине Медногорска сухая трава загорелась по фронту 6 км.

Пожар тушат больше ста человек и 35 единиц техники, а также пожарный поезд. Тушить огонь мешает сильный ветер.

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Республика Саха (Якутия)
Оренбургская область Медногорск МЧС

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