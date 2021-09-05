На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин на российско-литовской границе, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службе региональной таможни Оксана Иванова.

"В настоящее время в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" скопилось 100 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику. Из-за сбоя в работе информационных систем в Литве сопредельная сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств в ручном режиме с периодичностью один автомобиль в час", - рассказала она.

Как отметила Иванова, примерное время устранения неисправности неизвестно.

Калининградская таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост "Чернышевское".