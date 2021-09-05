Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин на российско-литовской границе, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службе региональной таможни Оксана Иванова.

"В настоящее время в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" скопилось 100 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику. Из-за сбоя в работе информационных систем в Литве сопредельная сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств в ручном режиме с периодичностью один автомобиль в час", - рассказала она.

Как отметила Иванова, примерное время устранения неисправности неизвестно.

Калининградская таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост "Чернышевское".

Калининградская область Чернышевское Литва

Новости

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

Подозреваемым в убийстве самарского педофила стал отец одной из жертв

Что произошло за день: суббота, 4 сентября

Директора фестиваля памяти Довлатова задержали в Петербурге

В отношении Twitter, Telegram, Facebook рассмотрят новые протоколы о правонарушениях

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 18,7 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 18,7 тыс. новых случаев COVID-19

Первые пуски сверхтяжелых ракет "Ангара" запланировали на 2026 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');