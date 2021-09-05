Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил продолжительный разведывательный полет вблизи российского побережья на Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, совершил пролеты вблизи Крыма и Краснодарского края. Он выполнял задание у российских границ на Черном море около двух часов.

Накануне полет аналогичного морского разведчика ВМС США был зафиксирован на Балтике вблизи Калининградской области.

3 сентября американский Poseidon также курсировал у Черноморских границ России. В тот же день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил полет у российских рубежей на Севере. Самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, летал вдоль побережья Мурманской области.

Черное море Крым Краснодарский край США

Новости

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одно из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одно из заключенных после драки в колонии Амурска

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

ФСИН заверила в штатной работе колонии в Амурске после драки заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

Подозреваемым в убийстве самарского педофила стал отец одной из жертв

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');