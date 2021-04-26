Вернувшийся в Китай из Приморья тигр напугал местных жителей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китайские специалисты в приграничном районе КНР отловили амурского тигра, который вернулся и Приморья и напугал китайских фермеров, сообщил в понедельник центр "Амурский тигр".

"Из Китая в Россию, в районе села Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка, зашел тигр. Хорошо провел время и спустя какое-то время пошел обратно в Поднебесную", - говорится в сообщении.

Краснокнижный хищник на обратном пути заблудился среди фермерских участков. Выход сразу не нашел и попал на глаза людям.

"Последние повели себя, мягко говоря, не совсем правильно: пытались прогнать тигра, гоняясь за ним на автомобиле, чем только провоцировали животное на агрессию. Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно. Одну машину немного помял, а женщину, зачем то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю", - сообщает центр.

У тигра взяли анализы крови и отвезли в заповедник Муданьцзянь.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.