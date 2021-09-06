Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизму

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил за включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности.

"Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям", - сказал Краснов в понедельник, выступая на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Кроме того, генпрокурор считает важным проработать вопрос о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения СССР, "подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны", так как положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий.

"Убежден, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - заявил Краснов.

Генпрокурор сообщил, что надзорным ведомством продолжается установление обстоятельств вновь выявленных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению.

"Отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях карательных отрядов и их пособников на оккупированных территориях. Под надзором Генеральной прокуратуры расследуются уголовные дела по фактам геноцида советских граждан",- сказал Краснов.

Он напомнил, что в октябре минувшего года впервые в истории РФ районным судом Новгородской области удовлетворено заявление прокурора о признании фактов уничтожения мирных жителей и военнопленными в 1942-1943 годах около деревни Жестяная горка, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом народов СССР.

"Аналогичное заявление прокурора меньше двух недель назад рассмотрено и удовлетворено Псковским областным судом в связи с обнаружением новых мест массовых захоронений жертв фашистов. Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей", - сообщил Краснов.