Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В СКР заявили о бесконтрольном расширении сети военных биолабораторий США вблизи РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В России и во всем мире встревожены расширением сети американских военных биолабораторий вблизи РФ, заявил замглавы Следственного комитета (СК) Александр Федоров.

"Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное и ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с РФ и расположенных вблизи границ РФ государствах", - сказал Федоров в понедельник на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

"О судьбе японских преступников, разрабатывавших и испытывавших (в годы Второй мировой войны - ИФ) бактериологическое оружие, следует помнить тем, кто, возможно, продолжает работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны или вынашивает такие намерения", - сказал Федоров.

"Хабаровским процессом" называют суд над группой из двенадцати бывших военачальников Квантунской армии, которым были предъявлены обвинения в создании и применении в ходе Второй мировой войны бактериологического оружия. Он состоялся 25-30 декабря 1949 года. Его проведение было выражением принципиальной позиции Советского Союза по факту разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.

СКР Александр Федоров США

Новости

Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизма

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');