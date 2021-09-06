В СКР заявили о бесконтрольном расширении сети военных биолабораторий США вблизи РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В России и во всем мире встревожены расширением сети американских военных биолабораторий вблизи РФ, заявил замглавы Следственного комитета (СК) Александр Федоров.

"Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное и ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с РФ и расположенных вблизи границ РФ государствах", - сказал Федоров в понедельник на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

"О судьбе японских преступников, разрабатывавших и испытывавших (в годы Второй мировой войны - ИФ) бактериологическое оружие, следует помнить тем, кто, возможно, продолжает работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны или вынашивает такие намерения", - сказал Федоров.

"Хабаровским процессом" называют суд над группой из двенадцати бывших военачальников Квантунской армии, которым были предъявлены обвинения в создании и применении в ходе Второй мировой войны бактериологического оружия. Он состоялся 25-30 декабря 1949 года. Его проведение было выражением принципиальной позиции Советского Союза по факту разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.