Правительство РФ расширило функционал портала госуслуг

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Функционал единого портала госуслуг будет расширен, его пользователям больше не придется полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы.

Как сообщает пресс-служба правительства, все это теперь будет делаться автоматически, такие изменения в работе портала утвердил кабинет министров.

"Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала может запрашивать необходимые данные в органах госвласти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Так, например, при онлайн подаче заявления на регистрацию по месту жительства, портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении.

Кроме того, при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предварительно заполнить документ полученными данными.