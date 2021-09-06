Убийцу женщины-инвалида приговорили в Красноярске к 15 годам тюрьмы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, до смерти избившему многодетную женщину-инвалида, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что также приговор предусматривает последующее ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Исковые требования сына погибшей о возмещении морального вреда удовлетворены судом в сумме 3 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Инцидент произошел утром 24 декабря 2020 года в микрорайоне Покровский в Красноярске. Женщина выгуливала свою собаку во дворе дома. Нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с жертвой из-за лая собаки.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как потерпевшая падает, после этого мужчина бьет ее руками и ногами по голове. Затем нападавший скрылся, оставив женщину в бессознательном состоянии. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

У женщины остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние.