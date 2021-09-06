Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Убийцу женщины-инвалида приговорили в Красноярске к 15 годам тюрьмы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, до смерти избившему многодетную женщину-инвалида, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что также приговор предусматривает последующее ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Исковые требования сына погибшей о возмещении морального вреда удовлетворены судом в сумме 3 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Инцидент произошел утром 24 декабря 2020 года в микрорайоне Покровский в Красноярске. Женщина выгуливала свою собаку во дворе дома. Нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с жертвой из-за лая собаки.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как потерпевшая падает, после этого мужчина бьет ее руками и ногами по голове. Затем нападавший скрылся, оставив женщину в бессознательном состоянии. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

У женщины остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

Красноярский край

Новости

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизма

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');