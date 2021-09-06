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Снежная крупа выпала в нижегородском заповеднике

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области в понедельник стали свидетелями появления снежной крупы, фотографии ледяных крупинок опубликованы на сайте учреждения.

"6 сентября около 11:00 в Керженском заповеднике выпали осадки в виде крупы. Ледяные шарики покрыли землю и интерактивную площадку около экоцентра, но через час растаяли", - написали сотрудники.

В связи с этим туристам, планирующим экскурсию в заповеднике, стоит учитывать холодную погоду. "У нас тут северные не только олени, но и погода. Учитывайте это, отправляясь на экскурсию в Керженский заповедник", - предупредили сотрудники учреждения.

Снежная крупа - атмосферные осадки в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм. Она выпадает чаще всего ранней весной и поздней осенью при неустойчивой погоде.

Заповедник "Керженский" образован в 1993 году на левом берегу реки Керженец. Его территория площадью около 47 тыс. га находится в Семеновском и Борском районах Нижегородской области.

В заповеднике охраняются более 140 видов растений, лишайников, грибов и животных, внесенных в Красные книги Нижегородской области, России и Международного союза охраны природы. Территория заповедника включает болотные комплексы, отнесенные согласно Рамсарской конвенции к водно-болотным угодьям международного значения. В 2002 году решением ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного.

Также здесь ведется работа по восстановлению популяции краснокнижного северного оленя. Этот вид обитал в регионе в начале XIX века, но из-за антропогенного воздействия на окружающую среду исчез.

Ранее глухие леса вдоль реки Керженец служили приютом для раскольников, которые укрывались от преследований и основывали там старообрядческие скиты.

Нижегородская область

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