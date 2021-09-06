Снежная крупа выпала в нижегородском заповеднике

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области в понедельник стали свидетелями появления снежной крупы, фотографии ледяных крупинок опубликованы на сайте учреждения.

"6 сентября около 11:00 в Керженском заповеднике выпали осадки в виде крупы. Ледяные шарики покрыли землю и интерактивную площадку около экоцентра, но через час растаяли", - написали сотрудники.

В связи с этим туристам, планирующим экскурсию в заповеднике, стоит учитывать холодную погоду. "У нас тут северные не только олени, но и погода. Учитывайте это, отправляясь на экскурсию в Керженский заповедник", - предупредили сотрудники учреждения.

Снежная крупа - атмосферные осадки в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм. Она выпадает чаще всего ранней весной и поздней осенью при неустойчивой погоде.