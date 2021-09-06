Восемь лет колонии получил за взятку экс-руководитель Росреестра по Дагестану

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Махачкалы вынес приговор в отношении бывшего руководителя Управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики в понедельник.

"Районный суд приговорил Гаджиева к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Из материалов суда следует, что в 2018 году Гаджиев через своего помощника получил взятку в особо крупном размере в виде автомобиля, оценённого в 1,1 млн рублей, за беспрепятственную государственную регистрацию прав собственности на жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме в Махачкале.

Отмечается, что дело в отношении его помощника выведено в отдельное производство, и тот объявлен в розыск.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию", - сообщили в пресс-службе суда.