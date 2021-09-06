Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Восемь лет колонии получил за взятку экс-руководитель Росреестра по Дагестану

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Махачкалы вынес приговор в отношении бывшего руководителя Управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики в понедельник.

"Районный суд приговорил Гаджиева к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Из материалов суда следует, что в 2018 году Гаджиев через своего помощника получил взятку в особо крупном размере в виде автомобиля, оценённого в 1,1 млн рублей, за беспрепятственную государственную регистрацию прав собственности на жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме в Махачкале.

Отмечается, что дело в отношении его помощника выведено в отдельное производство, и тот объявлен в розыск.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию", - сообщили в пресс-службе суда.

Дагестан Махачкала Шамиль Гаджиев

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

Более 50% школьников в России сталкивались с травлей

В России 39 млн человек полностью вакцинировали от COVID-19

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

После массовой драки в Подмосковье в полицию доставили 15 иностранцев

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');