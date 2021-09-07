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ДТП в Башкирии унесло жизни трех человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Уфимском районе Башкирии, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД во вторник.

Дорожная авария произошла утром на автодороге Уфа - Чишмы.

"По предварительным данным, столкнулись "ВАЗ-2112" и "Лада Гранта". По имеющейся информации, в ДТП погибли три человека, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Башкирия Уфа

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