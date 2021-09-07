Более 70% россиян уверены в незащищенности своих персональных данных

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Большинство россиян (74%) считают себя незащищенными от кражи и утечек персональных данных, среди сограждан в возрасте от 60 лет и старше такие опасения испытывают 83% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, почти половина россиян (49%) считают, что основной причиной утечек персональных данных является злоупотребление этими данными стороной, имеющей к ним доступ.

15% участников опроса полагают, что люди сами допускают небрежность к передаче своих персональных данных, 14% респондентов или каждый седьмой уверены, что все дело в несовершенстве законодательной системы, регулирующей хранение и использование этих данных.

В свою очередь, почти каждый четвертый россиянин (23%) полагает, что с защитой его персональных данных все в порядке, среди молодежи в возрасте 18-24 лет в этом уверен практически каждый второй (47%), отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен по заказу Ассоциации больших данных 9 июля 2021 года среди 1606 респондентов в возрасте от 18 лет.