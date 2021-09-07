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Посетители кафе в Казани слегли с кишечной инфекцией

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Кишечную инфекцию подхватили посетители одного из кафе в центре Казани, 12 человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану во вторник.

"В управление Роспотребнадзора по Татарстану с 4 по 7 августа поступило 20 экстренных извещений о случаях кишечной инфекции среди населения. Госпитализированы 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвержден у 8 заболевших, у остальных анализы в работе", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, все пострадавшие в разное время посещали кафе "Эклер" в центре Казани, где покупали яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом.

"По результатам лабораторных исследований в соусе собственного приготовления для блюда "яйцо пашот" и в слабосоленом лососе обнаружена сальмонелла энтеритидис; бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 7 смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил вышеуказанные блюда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возбудитель инфекции выделен у двух сотрудников кафе – повара и официанта, они отстранены от работы.

Пресс-служба также сообщает, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований санитарных правил –отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медкнижек сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Кроме того, в кафе не соблюдались антиковидные меры: персонал работал без масок и перчаток.

С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда. На его владельца составлены протоколы, материалы о приостановлении деятельности заведения направлены в суд.

Казань Татарстан

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