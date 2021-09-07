Убийца глухонемой девушки на Кубани получил 23 года особого режима

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Кубани вынес обвинительный приговор фигуранту дела об убийстве глухонемой жительницы Кореновского района, сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина получил 23 года колонии особого режима и 1,5 года ограничения свободы.

"Установлено, что в ночь на 18 декабря 2020 года осужденный с новой знакомой находился на улице Свободы в поселке Знаменском города Краснодара. Там злоумышленник напал на девушку и нанес ей 46 ударов колюще-режущим предметом в голову, шею и по различным частям тела. После этого мужчина похитил у потерпевшей 3 тыс. рублей и скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненая девушка смогла сообщить о своем местоположении через приложение такси. Прибывший на место таксист вызвал медиков, однако спасти ее не удалось.

Подозреваемого в убийстве удалось оперативно выявить и задержать, против него возбудили уголовное дело по п."з" ч.2 ст.105 (убийство) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).