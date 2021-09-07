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Вернувшаяся из отпуска оренбурженка заразила коронавирусом 10 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в селе Пономаревского района Оренбургской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Вспышку заболевания спровоцировала женщина, вернувшаяся из отпуска из Геленджика. После контакта с заболевшей коронавирус был выявлен у десяти жителей села", - привели в ведомстве информацию министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, которая комментировала ситуацию на брифинге во вторник.

В Оренбуржье, по данным федерального оперштаба, с начала сентября регистрируется около 340 случаев коронавируса ежесуточно. Ко вторнику в регионе выявлено 338 человек с COVID-19.

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