Число и площади лесных пожаров сократились в Прибайкалье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области новых возгораний не обнаружено, ликвидировано два из пяти ранее локализованных пожаров в Катангском районе, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Общая площадь потушенных очагов составляла 6 тыс. 255 га. В полностью локализованном состоянии в Катангском районе на вечер 7 сентября оставалось три очага на общей площади 6 тыс. 119 га", - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров во вторник было задействовано 114 человек и две единицы наземной техники. Лесопожарные формирования с ликвидированных очагов вывозили три вертолета Ми-8. С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 587 лесных пожаров, что на 329 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году. На севере региона до 15 сентября продлен особый противопожарный режим - в лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов.

Продолжает действовать объявленный с 13 августа, в том числе в Якутии, режим ЧС межрегионального значения.