В Кремле дистанцировались от съезда "Защитников России" в Донбассе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что участники съезда движения "Защитники России", прошедшего на территории Донбасса, не контролируемой Киевом, не имеют отношения к официальным российским органам, а являются добровольцами.

"Это, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся на территории ДНР съезд ветеранов "Защитники России", который прошел под флагами РФ и партии "Единая Россия".

Представитель Кремля отметил при этом, что "там всегда были добровольцы, которые не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам России, и это добровольцы не только из России, но и из других стран, некоторых европейских государств".

"Речь не идет о том, что "там много России". Речь о том, что это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова", - сказал Песков.