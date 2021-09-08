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В обеих палатах парламента РФ будут официальные и специальные представители правительства

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об официальных и специальных представителях правительства в обеих палатах российского парламента.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, официальные и специальные представители будут обеспечивать представление и защиту позиций правительства при рассмотрении в парламенте законопроектов о поправках к Конституции, проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных законов и поправок к законопроектам.

"По законопроекту, вносимому правительством в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, правительство назначает официального представителя", - поясняется в постановлении.

Он может быть назначен из числа членов кабинета министров, глав и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и организаций, которым предоставлено право законодательной инициативы.

"При внесении в Государственную Думу поправок правительства к законопроекту, подготовленному иными субъектами права законодательной инициативы, правительством направляется специальный представитель", - также говорится в документе.

Полномочия специального представителя определяются поручением премьера или одного из вице-премьеров.

В постановлении говорится, что официальные и специальные представители координируют свою деятельность с полпредами правительства в палатах парламента.

Госдума Совет Федерации Михаил Мишустин

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