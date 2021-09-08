Убившего свою семью подростка из Прикамья направят на принудительное лечение

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае отправил на принудительное лечение 16-летнего подростка, который убил своих родителей и маленькую сестру. Об этом сообщает региональное управление СК в среду.

Суд установил, что в марте текущего года подсудимый зарубил топором своих родителей, а затем вернувшуюся из школы 12-летнюю сестру. После убийства родственников подросток украл 10 тыс. рублей со счета матери и уехал из Пермского края в Екатеринбург.

"При проведении следственных действий несовершеннолетний подтвердил свою причастность к совершению убийств членов своей семьи и хищению денежных средств, а также дал подробные признательные показания. Мотивом совершения убийств он назвал семейные конфликты", - сказано в сообщении.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подросток не отдавал отчет своим действиям из-за психического заболевания. В итоге суд вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Подросток направлен для лечения в психиатрический стационар.