Брата и сестру разыскивают в Иркутской области за поджог машины с ребенком

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом возбуждено в Иркутской области, сообщило в четверг управление СКР по региону.

По версии следствия, утром 7 сентября подозреваемые подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке здания на улице Верхней в микрорайоне Николов посад поселка Маркова. Из машины вышел мужчина и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную Mazda 6, в салоне которой находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся. Ребенок смог самостоятельно выбраться из пылающей машины.

Следователи и полицейские установили личности подозреваемых - это родные брат и сестра. Они объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура региона сообщила, что взяла на контроль ход и результаты расследования.