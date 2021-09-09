Апелляционный суд отказался освободить из-под ареста замглавы инженерных войск ВС РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отказал в освобождении заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в коррупции.

Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе постановление об аресте Алахвердиева на срок до 28 сентября, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По данным суда, ранее Алахвердиев находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Однако после того, как он "нарушил условия подписки, а также попытался оказать давление на участников дела", следствие вышло в суд с ходатайством об аресте фигуранта.

235 гарнизонный военный суд в середине августа удовлетворил это требование, отправив генерала в один из следственных изоляторов в Москве.

Свою вину Алахвердиев не признает.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что в отношении генерала возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

По словам собеседника агентства, генералу вменяется "получение взяток в особо крупном размере от строительных организаций - подрядчиков по госконтрактам, а также привлечение к работам на своей даче подчиненного". К настоящему времени сумма взяток составляет 8 млн рублей, однако эта цифра в ходе расследования, скорее всего, возрастет, заявлял ранее источник.

По данным источника, уголовное дело было возбуждено в конце июля, по нему идут активные следственные действия. "Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы", - отметил собеседник агентства.