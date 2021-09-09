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Убийство криминального авторитета 20-летней давности раскрыто в Казани

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Татарстанские следователи обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести в 2001 году, подозреваемые в его убийстве задержаны, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану в четверг; по данным республиканского управления МВД, убитый был криминальным авторитетом.

"В апреле 2001 года мужчина 1971 г.р., проживавший в Казани, ушел из дома и не вернулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако 8 сентября 2021 года криминалистами с применением специальной техники - бура и георадара - на территории базы швейной фабрики по улице Тихорецкой обнаружено тело ранее пропавшего мужчины", - говорится в сообщении.

Установлено, что мотивом преступления стал передел сфер влияния в криминальных кругах города. По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали трех человек.

По версии следствия, 20 лет назад обвиняемые вывезли мужчину на территорию базы, где убили его несколькими выстрелами в голову, после чего тело закопали.

На данный момент фигурантам дела предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину они не признали.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по региону журналистам сообщили, что убитый был одним из лидеров преступного формирования "Борисовские", в совершении преступления подозреваются члены этой же группировки.

По информации ведомства, к раскрытию данного убийства правоохранительные органы привело расследование другого преступления. В октябре 2001 года в полицию Чебоксар обратилась женщина, заявившая об исчезновении сожителя, уехавшего в Казань. В ходе расследования выяснилось, что пропавший являлся криминальным авторитетом, входящим в чувашскую ОПФ "Ново-Южновские".

Осенью 2001 года у него возник конфликт с казанской ОПФ "Перваки", для разрешения которого он обратился за помощью к ОПФ "Борисовские". Однако разговор не получился - чувашского "коллегу" избили, вывезли в садовое товарищество, застрелили и захоронили, а через год останки подняли и сожгли.

Татарстан Казань МВД СКР

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