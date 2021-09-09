Задержан подозреваемый в краже более 34 млн руб. в криптовалюте у жителя Подмосковья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Рязанской области подозреваемого в хищении крупной суммы денег в криптовалюте у жителя Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже более 34 млн рублей, сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, с заявлением о похищении крупной суммы денег в цифровой валюте в полицию обратился житель Подмосковья.

Установлено, что потерпевший не мог зарегистрировать свою учетную запись на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование.

"После того как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткоинов и более 221 тысячи ADA. На следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, и все его сбережения списаны", - сообщила Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан в частном доме в Рязанской области.

По данному факту подмосковные следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Злоумышленник отправлен под домашний арест.