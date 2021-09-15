ЦБ РФ увидел высокие риски в развитии рынка криптовалют

Регулятор ведет работу с банками с целью ограничить платежи в пользу криптобирж

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ видит высокие риски в развитии рынка криптовалют, ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж, готовит законодательные изменения, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Мы проводим работу с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", - сказал он в среду в ходе панельной дискуссии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

По словам Швецова, вокруг рынка криптовалют идея большая дискуссия, и не исключено, что эта "высокотехнологичная пирамида" может развалиться. "Что мы можем здесь сделать? Мы можем объяснять, что это высокорискованная история, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, что само хранение подвержено куче рисков", - сказал Швецов. "Мы сейчас обсуждаем внесение законодательных изменений, чтобы более четко запретить использование криптовалюты и ввели бы какую-то ответственность", - добавил он позже журналистам, уточнив, что речь идет как об административной, так и уголовной ответственности.

На прошлой неделе ЦБ выпустил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц. В частности, регулятор рекомендовал применять к переводам в отношении криптовалютных интернет-обменников противолегализационные меры.

Согласно российскому законодательству, приобретение криптовалюты на зарубежных рынках не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. Более того, на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, который обязует граждан декларировать криптовалюту, если оборот средств или остаток на счете по операциям за год составит более 600 тыс. рублей. Также документ вводит штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций.

По данным агрегатора ConinMarcetCap, который отслеживает работу более чем 300 криптовалютных бирж, суточный объем торгов на них сейчас составляет $313,45 млрд. Ввод и вывод фиатных (эмитированных центробанками) денег возможен с использованием не только банковских переводов, карточных счетов платежных систем, но и с использованием различных платежных сервисов. Большинство крупных бирж также ввели верификацию клиентов.