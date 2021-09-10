Экс-председателя кубанского райсуда заподозрили в мошенничестве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, Дадаш под предлогом оказания юридической помощи фигурантам уголовного дела, похитила у двух потерпевших $560 тыс., что по состоянию на апрель 2019 года составило почти 36 млн рублей.

Она арестована на 1 месяц и 19 дней по 26 октября включительно.

Уточняется, что преступление могло быть совершено Дадаш вместе с другими неустановленными лицами.