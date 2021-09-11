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Следовавший в Астрахань теплоход сел на мель в Каспийском море

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Теплоход сел на мель в Каспийском море, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС России по Астраханской области.

"В 12:46 мск поступило сообщение, что в северной части Каспийского моря, на 120,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Икрянинский", следовавший по маршруту "северная часть Каспийского моря - порт Астрахань". Судовой экипаж - 49 человек, пострадавших нет, запас еды и воды на 11 суток", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Движение судов не приостанавливалось.

Астраханская область Астрахань Каспийское море Икрянинский

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