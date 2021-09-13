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В Бурятии впервые провели операцию по пересадке органов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Медики республиканской клинической больницы им. Семашко в Улан-Удэ провели первую в Бурятии операцию по трансплантации почки, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

"В Республиканской клинической больнице Улан-Удэ имени Н. А. Семашко была впервые в регионе выполнена пересадка органа. Реципиентом стала женщина 40 лет, которой медики провели родственную трансплантацию", - говорится в сообщении министерства.

Предварительно команда медиков прошла обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Минздрава РФ, специалисты которого прибыли в Бурятию для участия в первой операции и запуска программы трансплантации. Также больницей было закуплено необходимое для операции оборудование, в настоящий момент в ней имеется собственная лаборатория для типирования и лекарственного мониторинга, добавили в Минздраве.

Ранее для подобных операций пациенты направлялись в федеральные центры, а единственным вариантом заместительной почечной терапии в регионе был диализ, отмечается в пресс-релизе.

"Проведение таких операций в Бурятии подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни", - отметили в Минздраве.

Бурятия Минздрав РФ Улан-Удэ

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