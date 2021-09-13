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Газпром подал газ фармацевтическому предприятию в Приморье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" ("дочка" Газпрома) осуществило подачу природного газа на производственные мощности ООО "ИСТ-Фарм", фармацевтического предприятия в городе Уссурийске (Приморский край).

В сообщении компании говорится, что газ будет применяться для выработки технического пара и дезинфекции оборудования. В рамках технологического присоединения предприятия к сетям газораспределения в сжатые сроки в условиях плотной городской застройки вдоль одной из центральных улиц Уссурийска был проложен газопровод высокого давления протяжённостью 1,5 км.

ООО "ИСТ-ФАРМ" (входит в группу компаний "Фармасинтез") специализируется на выпуске инфузионных растворов различных фармакологических групп, в том числе кровезамещающих, антибактериальных, противогрибковых, гемостатических препаратов, а также препаратов для инфузионной терапии малого объема в соответствии с международными стандартами качества GMP.

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"). Предприятие осуществляет поставку природного газа потребителям в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском и Приморском краях.

Газпром ИСТ-Фарм Уссурийск Приморье

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