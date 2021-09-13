Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Туве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в ночь на понедельник в 241 км западнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в 19:44 мск (23:44 местного времени). Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.