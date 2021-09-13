Два автомобиля с разницей в час упали с моста в Иркутской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Грузовик и автомобиль опрокинулись с моста в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону в понедельник.

"Предварительно установлено, что вчера днем на 490-м километре автодороги А331 "Вилюй" с моста через реку Подъемная опрокинулись сразу два транспортных средства с разницей около одного часа", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП 48-летний водитель МАЗа скончался на месте, 22-летнему водителю седана потребовалась медицинская помощь.