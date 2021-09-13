Сбежавшего из иркутской колонии-поселения заключенного задержали в Кирове

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кирове сотрудники ФСИН задержали осужденного, который в июне сбежал из колонии-поселения в Вихоревке Братского района Иркутской области. Об этом сообщили в иркутском управлении службы.

Он был задержан 11 сентября в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники управлений ФСИН обоих регионов. Оказать сопротивление он не успел.

В отношении беглеца возбуждено новое уголовное дело о побеге (ч. 1 ст. 313 УК), по которому ему грозит до четырех лет лишения свободы. Также с него планируют взыскать расходы на его поиск и задержание.

В Вихоревке он отбывал назначенный срок в два года и три месяца за грабеж и кражу. Его отсутствие заметили во время выезда на рабочий объект.

В колонии-поселении осужденных не охраняют, а с разрешения администрации они могут находиться без надзора и за пределами колонии, если они работают или учатся в муниципальном образовании, где колония находится. Они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.