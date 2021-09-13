Блогеров заподозрили в распылении газового баллончика в ТЦ в Кузбассе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах в торговом центре в Полысаеве в воскресенье произошел конфликт и был распылен газ из баллончика, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области.

В полицию поступил сигнал о конфликте двух жителей Кемерова и сотрудников бутиков в ТЦ. По версии МВД, приезжие вели в видеосъемку, "вели себя агрессивно и провоцировали конфликт с работниками бутиков".

"В результате в ходе словесной перепалки с сотрудниками торговых организаций и случайными очевидцами один из мужчин применил перцовый баллончик, причинив ожоги лица и глаз как минимум двум гражданам", - сказал сотрудник пресс-службы.

У подозреваемых забрали баллончик с перцовым газом и аэрозольный пистолет, а также карты памяти с отснятым видео, которое полицейские изучат, чтобы узнать причины конфликта. Пострадавших отправили на медосвидетельствование.

Видеозапись части конфликта 12 сентября появилась в соцсетях с уточнением, что это случилось в ТЦ "Шахтер". На записи продавщицы говорят о распылении газа и обещают вызвать полицию. Двое мужчин выходят из ТЦ на улицу, но их начинает преследовать еще один человек, который утверждает, что от газа пострадал его ребенок. Ему в лицо снова распыляют газ, затем начинается погоня и слышен выстрел. Напавших задерживают полицейские.

Вскоре на странице в соцсети у кемеровских блогеров, которые выкладывают ролики о выявляемых ими нарушениях в сфере торговли, появился пост о том, что их "по беспределу" задержали полицейские в Полысаеве. Авторы поста уточнили, что распыляли газ из баллончика в целях самообороны.