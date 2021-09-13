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Суд потребовал исключить ВНЗМ из списка недобросовестных поставщиков

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным решение регионального УФАС включить в реестр недобросовестных поставщиков ПАО "АК "Востокнефтезаводмонтаж" (ВНЗМ, Башкирия) из-за отказа от контракта с ООО "Газпром комплектация" на поставку оборудования.

Суд обязал ФАС в течение десяти дней со дня вступления в силу этого решения исключить ВНЗМ из реестра недобросовестных поставщиков.

"Газпром комплектация" в марте 2021 года провела конкурс по отбору поставщика емкостей, подогревателей топливного и пускового газа и теплогенераторов. Победителем был признан "Востокнефтезаводмонтаж", он запросил 196,877 млн рублей за контракт начальной стоимостью 197,345 млн рублей.

Однако победитель уклонился от заключения договора, и после этого контракт был подписан 27 апреля с другим участником торгов.

Петербургское управление ФАС 22 апреля вынесло заключение о признании башкирской компании недобросовестным поставщиком и включило ее в соответствующий реестр. ВНЗМ оспорил это решение в суде в конце июня. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к судебному разбирательству были привлечены ПАО "Газпром" и ООО "Газпром комплектация".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", башкирское предприятие почти не сотрудничает со структурами "Газпрома". Так, за последние годы единственный контракт был заключен в 2016 году - с ООО "Газпром трансгаз Самара" на техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов, стоимость - 17,277 млн рублей.

АК "ВНЗМ" - крупный региональный подрядчик в сфере строительства объектов нефтегазового комплекса. Компания работает в России и Казахстане. Среди ее заказчиков - ПАО "АНК "Башнефть", АО "Ванкорнефть", ПАО "Татнефть", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", АО "ННК-Хабаровский НПЗ", ООО "НИПИ НГ "Петон".

Основными владельцами компании являются уфимские ООО "Управление-5" (18,98% уставного капитала), "М-Сервис" (18,23%), "Трест" (23,66%), "Управление-15" (15,2%). Башкирия владеет "золотой акцией" завода.

Башкирия ВНЗМ ФАС Петербург Востокнефтезаводмонтаж Газпром комплектация

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