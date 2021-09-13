Ученые оптимизировали диагностику рака фрагментами синтетических молекул ДНК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых оптимизировала молекулу аптамера (последовательности нуклеотидов), укоротив ее более чем вдвое, чтобы увеличить избирательность при диагностике рака, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy – Nucleic Acids.

Отмечается, что сконструированные в лаборатории одноцепочечные молекулы ДНК - аптамеры - действуют как синтетические аналоги антител и связываются с клетками-мишенями, позволяя распознать и обнаружить, например, раковые клетки.

Ученые ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова, Финляндии, Германии, Канады, Японии и США решили сложную задачу по оптимизации аптамера для диагностики раковых клеток. "В отличие от своего предшественника, новая последовательность состоит не из 80, а из 35 нуклеотидов", - говорится в сообщении.

Такая длина оказалась оптимальной и позволила улучшить связывающие свойства молекулы с раковыми клетками за счет его большей специфичности к белковой мишени.

Перед тем как обрезать молекулу, специалисты создали ее трехмерную модель. Для программирования и расчета были использованы ресурсы нескольких мировых научных лабораторий, включая суперкомпьютерный центр РАН.

Чтобы продемонстрировать, что усеченный аптамер связывается с раковыми клетками, исследователи проверили его действие на окрашенных тканях опухоли легкого, полученных от людей с этим заболеванием.

"Новая модификация аптамера с более высокой точностью связывалась с опухолевыми клетками легких, но не соединялась со здоровыми тканями. Причиной этому стало усиление энергии связывания молекулы и сокращение вариантов для процесса молекулярного узнавания из-за уменьшения длины", - говорится в сообщении.