Трех человек задержали по подозрению в убийстве студентки в Воронеже

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Воронежской области трех молодых людей по подозрению в убийстве студентки, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 9 сентября педагог одного из образовательных учреждений сообщил в полицию об исчезновении 20-летней студентки. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли 12 сентября в поле недалеко от села Озерное Новохоперского района.

Следственное управление СКР по Воронежской области сообщило, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, подозреваемые узнали о том, что на банковской карте студентки есть крупная сумма денег. 7 сентября они привезли ее обманным путем в Новохоперский район, там девушку убили и спрятали тело в поле, потом похитили ее банковскую карту и мобильный телефон и скрылись.