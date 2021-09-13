Прокуратура проведет проверку после избиения мужчины подростками под Смоленском

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении группой подростков мужчины в городе Рославль Смоленской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Соответствующее поручение прокурор области дал Рославльскому межрайонному прокурору и профильному подразделению аппарата региональной прокуратуры, говорится в сообщении.

Видео избиения мужчины опубликовали в одном из пабликов Рославля во "ВКонтакте". На кадрах видно, как подросток кулаками бьет по голове сидящего на земле мужчину, предположительно, нетрезвого. Еще двое подростков наблюдают за происходящим.