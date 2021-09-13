Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Прокуратура проведет проверку после избиения мужчины подростками под Смоленском

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении группой подростков мужчины в городе Рославль Смоленской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Соответствующее поручение прокурор области дал Рославльскому межрайонному прокурору и профильному подразделению аппарата региональной прокуратуры, говорится в сообщении.

Видео избиения мужчины опубликовали в одном из пабликов Рославля во "ВКонтакте". На кадрах видно, как подросток кулаками бьет по голове сидящего на земле мужчину, предположительно, нетрезвого. Еще двое подростков наблюдают за происходящим.

Смоленская область Рославль

Новости

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с крушением L-410

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');