Машинист осужден в Забайкалье за незаконный оборот золота на 19 млн руб.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Забайкальский районный суд признал виновным местного жителя в незаконном обороте почти пяти килограммов золота, сообщает пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

"В июне сотрудниками УФСБ у машиниста было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Золото обращено в доход государства.