Что произошло за день: вторник, 14 сентября

Самоизоляция Владимира Путина, закрытие общежития для мигрантов в подмосковном селе, дорожающий газ в Европе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин ушел на самоизоляцию. Как пояснил Дмитрий Песков, президент РФ контактировал с заболевшими коронавирусом, но сам он совершенно здоров. По его словам, встреча Путина с президентом Сирии Башаром Асадом прошла до принятия решения о карантине.

- В Подмосковье закроют общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки. Также будет проверена законность открытия общежития в здании бывшего сельского клуба. Власти приняли решение на фоне возмущения граждан, которые устроили массовый сход в понедельник вечером перед зданием в селе Бужаниново. По делу об изнасиловании и убийстве женщины задержаны двое граждан Таджикистана, которые жили на месте строительства частного дома в СНТ.

- Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м. Днем она достигала отметки в $808.

- Facebook оштрафовали в России на 21 млн руб. за запрещенный контент. Соцсеть признана виновной в пяти нарушениях. Twitter и Telegram также оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за то, что не удалили контент.

- Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана в США. Оно отправлено в Минюст РФ для сбора информации и согласования передачи осужденного с компетентным органом США.

- Обвиняемый в убийстве Александр Мавриди скрывался в заброшенных домах после побега из подмосковного изолятора в конце августа. При задержании вечером 13 сентября у него нашли $3000, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

- В Екатеринбурге утром во вторник произошло массовое отключение света. Электроснабжение удалось восстановить в течение часа. Как выяснилось, кабель повредили при нелегальной вырубке леса.