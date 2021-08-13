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Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Двое жителей Московской области Подмосковья задержаны по подозрению в пособничестве побегу пяти арестантов из изолятора временного содержания в Истре, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По данным следствия, 6 августа, пять заключенных, сбежав из изолятора временного содержания отдела МВД по Истре, прибыли к своему знакомому в Лобню, и тот передал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. Беглецы, по словам Врадий, сутки жили в его доме.

Она добавила, что после двое беглецов по телефону связались с еще одним знакомым, и тот тоже оказал им содействие в побеге и отвез их в квартиру в Подольске, где они и находились до момента задержания.

Относительно розыска все еще скрывающихся Александра Мавриди и Александра Бутнару, которые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях, Врадий предложила гражданам "добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию".

В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять арестантов, которые, по версии СК, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Трех последних задержали через несколько дней после побега. Также были задержаны арендаторы квартиры - мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

Кроме того, арестованы два сотрудника изолятора, дежурившие в день побега.

СК возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти арестантов, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ).

Подмосковье Истра ФСИН

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