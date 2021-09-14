"Интерфакс" разработал для магистрантов МГИМО курс по трансфертному ценообразованию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" разработала практический курс по трансфертному ценообразованию (ТЦО) для магистрантов Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Курс организован в рамках реализуемой "Интерфаксом" Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки" и включен в обязательную учебную программу последнего года обучения магистратуры факультета Международных экономических отношений по специальности "Международный учет, анализ и аудит", объединяет серию лекций и практических занятий, посвященных комплексному решению вопросов ТЦО.

"Мы воспитываем новое поколение студентов, профессионалов, которые сразу после окончания университета обладают прикладными знаниями и перед которыми открываются двери в крупнейшие корпорации. Курс "Интерфакса" по трансфертному ценообразованию является ярким примером того, как практические знания интегрируются в образовательную программу", - заявил Олег Пичков, декан факультета Международных экономических отношений МГИМО.

"Знания, полученные по итогам курса, позволят студентам не только выработать системный подход к пониманию вопросов ТЦО и сформировать у них практические навыки по применению правил ценообразования, но и получить практический опыт в работе с современными профильными инструментами на примере сервиса "АСТРА-Интерфакс" (https://tp.interfax.ru, предназначен для анализа и обоснования трансфертных цен и налогового планирования), что особо ценно для формирования портфолио молодого специалиста и повышает его востребованность на рынке труда", - сказал Артем Перегудов, директор по развитию бизнеса Службы финансово-экономической информации Группы "Интерфакс", эксперт в сфере ТЦО и налогового планирования.

"В рамках курса будут рассмотрены правила признания сделок контролируемыми, основные методы определения рыночных цен и выявления взаимозависимых лиц, способы обоснования трансфертных цен в отдельных типах сделок, а также порядок подготовки отчетной документации по контролируемым сделкам для налоговых органов. Сложные вопросы трансфертного ценообразования будут разобраны на практических примерах, с учетом формирующейся судебной практики, а также разъяснений регуляторов - Минфина и ФНС России", - добавил он, подчеркнув, что "навыков, полученных студентами в ходе обучения, будет достаточно для начала работы в данной сфере".

Университетская программа "Цифровые технологии для образования и науки" реализуется Группой "Интерфакс" с начала 2020 года в партнерстве с ведущими вузами страны. В числе ее задач - интеграция уникальных баз данных и современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников, а также обучение студентов практическим навыкам в области мониторинга и анализа информации, методам оценки рисков, умению принимать решения.

В рамках этого проекта "Интерфакс" совместно с партнерами разрабатывает собственные образовательные программы, курсы и методические пособия по широкому кругу тем: анализ экономической деятельности компаний, оценка рисков, реализация комплаенс-процедур, обеспечение прозрачности госзакупок, анализ рынка госзаказа и конкуренции, налогообложение, финансовые и кредитные риски, RegTech, цифровые решения в юридической практике, анализ медиа, новостная журналистика.