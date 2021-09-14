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Бывшего главного налоговика Елабуги обвинили в приписке компании долгов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Татарстану Алмаз Сафин обвиняется в подделке официального документа, ему вменили п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Об этом говорится в пресс-релизе СКР.

По версии следствия, августе 2017 года начальник инспекции организовал создание постановления, к котором были заведомо ложные сведения о том, будто бы у частной компании были долги по налогам. В результате представителю этой компании не разрешили сменить юридический адрес общества, "что в дальнейшем сделало возможным хищения у фирмы денежных средств в сумме более 76,8 млн рублей".

Расследование дела Сафина завершено, оно направлено в прокуратуру.

Инспекция №9 по Татарстану обслуживает налогоплательщиков города Елабуга, а также Елабужского, Агрызского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского, Актанышского районов республики.

ФНС Елабуга Татарстан СКР Алмаз Сафин

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