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В Карелии построят первый частный крематорий

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Частный инвестор готов вложить 32 млн рублей в строительство крематория в пределах Петрозаводского городского округа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства экономического развития Карелии.

Там уточнили, что это одно из восьми предложений от частных инвесторов, которые попросили министерство о поддержке.

Крематорий предлагается построить рядом с Петрозаводском к 2023 года. Там поставят как минимум две печи. В проекте прописано создание 13 рабочих мест. Инвестор зарегистрирован в Карелии.

Сейчас в республике нет ни одного крематория, ближайший находится в Санкт-Петербурге.

Карелия Петрозаводск

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