ЦБ сообщил о нестабильной работе личных кабинетов для взаимодействия с участниками финрынка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил о нестабильной работе с утра 13 сентября (с 08:15) личных кабинетов, используемых для электронного взаимодействия между регулятором и участниками информационного обмена, в том числе поднадзорными организациями.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, проблемы возникли в связи с проводимыми техническими работами. Восстановление полной работоспособности личных кабинетов ожидается 14 сентября до 21:00.

В связи с этим продлены сроки предоставления электронных документов участниками финансового рынка (включая отчетность, направляемую через личный кабинет, а также ответы на запросы и предписания Банка России). Увеличенный срок окончится через 24 часа с момента размещения на сайте Банка России информации о возобновлении приема электронных документов.

Эта норма распространяется только на электронные документы, срок предоставления которых истекает в период неработоспособности личного кабинета.

Для сохранения возможности кредитных организаций гибко управлять своей ликвидностью было принято решение о продлении времени приема заявлений на получение кредитов Банка России на бумажных носителях до 20:00 по местному времени 14 сентября.

Утром 14 сентября ЦБ РФ известил участников рынка о своем решении предоставить кредитным организациям право направления заявок на участие в депозитном аукционе, который состоялся во вторник, на бумажном носителе без необходимости подтверждения технической невозможности направления указанных заявок через личный кабинет.